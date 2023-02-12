Нападающий «Сан-Хосе» Барабанов забросил девятую шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном»

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, США проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.
На 10-й минуте второго периода преимущество хозяев удвоил российский форвард Александр Барабанов с передач Томаша Гертла и Эрика Карлссона.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Для Барабанова этот гол стал девятым в текущем сезоне. Всего на счету Александра 34 (9+25) очка в сезоне-2022/2023.
В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» сыграет с «Питтсбург Пингвинз» утром 15 февраля в 6:30 мск.
Напомним, счёт в матче открыл российский форвард «Сан-Хосе» Евгений Свечников.
- 12 февраля 2023
-
23:23
-
23:10
-
23:06
-
22:55
-
22:48
-
22:13
-
22:00
-
21:53
-
21:40
-
21:25
-
21:09
-
21:02
-
20:57
-
20:48
-
20:37
-
20:29
-
20:19
-
20:13
-
20:09
-
20:00
-
19:57
-
19:35
-
19:23
-
18:57
-
18:50
-
18:42
-
18:22
-
17:49
-
17:29
-
17:16
-
17:00
-
17:00
-
16:48
-
16:42
-
16:26