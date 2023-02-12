Нападающий «Сан-Хосе» Барабанов забросил девятую шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном»

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, США проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Идёт второй период, счёт 2:0 в пользу гостей.

На 10-й минуте второго периода преимущество хозяев удвоил российский форвард Александр Барабанов с передач Томаша Гертла и Эрика Карлссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Барабанова этот гол стал девятым в текущем сезоне. Всего на счету Александра 34 (9+25) очка в сезоне-2022/2023.

В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» сыграет с «Питтсбург Пингвинз» утром 15 февраля в 6:30 мск.

Напомним, счёт в матче открыл российский форвард «Сан-Хосе» Евгений Свечников.