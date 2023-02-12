После гола Кузнецова вратарь «Сан-Хосе» получил травму и был заменён

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, США проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.

На 17-й минуте второго периода первую шайбу «столичных» в матче забросил Евгений Кузнецов с передач Эрика Густафссона и Тревора ван Римсдайка. В сольном проходе российский нападающий забросил шайбу в ворота Каапо Кяхкёнена. Голкипер «акул» получил повреждение и вынужден был покинуть площадку. В игру вступил Аарон Делл.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Кузнецова этот гол стал восьмым в текущем регулярном сезоне.