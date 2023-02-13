Шайбы Свечникова и Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Вашингтон», Кузнецов забил гол

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, США завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 4:1 одержали гости.
На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Евгений Свечников с передач Джона Гаджовича и Эрика Карлссона.
На 10-й минуте второго периода преимущество гостей удвоил Александр Барабанов с передач Томаша Гертла и Эрика Карлссона. Спустя семь минут первую шайбу «столичных» в матче забросил Евгений Кузнецов с передач Эрика Густафссона и Тревора ван Римсдайка.
На 13-й минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Эрик Карлссон с передачи Логана Кутюра. В конце третьего периода окончательный счёт установил Томаш Гертл, забросив в пустые ворота.
В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз», «Сан-Хосе» — с «Питтсбург Пингвинз».
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