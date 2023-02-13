Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайбы Свечникова и Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Вашингтон», Кузнецов забил гол

Шайбы Свечникова и Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Вашингтон», Кузнецов забил гол
Комментарии

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, США завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл Евгений Свечников с передач Джона Гаджовича и Эрика Карлссона.

На 10-й минуте второго периода преимущество гостей удвоил Александр Барабанов с передач Томаша Гертла и Эрика Карлссона. Спустя семь минут первую шайбу «столичных» в матче забросил Евгений Кузнецов с передач Эрика Густафссона и Тревора ван Римсдайка.

На 13-й минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Эрик Карлссон с передачи Логана Кутюра. В конце третьего периода окончательный счёт установил Томаш Гертл, забросив в пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2023, воскресенье. 21:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Свечников (Гаджович, Карлссон) – 02:54 (5x5)   0:2 Барабанов (Гертл, Карлссон) – 29:04 (5x4)   1:2 Кузнецов (Густафссон, ван Римсдайк) – 36:56 (5x5)   1:3 Карлссон (Барабанов, Кутюр) – 52:55 (5x5)   1:4 Гертл (Бонино) – 57:49 (en)

В следующем матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз», «Сан-Хосе» — с «Питтсбург Пингвинз».

Новость по теме
После гола Кузнецова вратарь «Сан-Хосе» получил травму и был заменён
Новость по теме
Кузнецов покинул лёд после удара Кутюра. Это была месть за травму вратаря «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023