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«Вегас» разгромил «Анахайм» в матче с девятью голами, у Куликова «-2»

«Вегас» разгромил «Анахайм» в матче с девятью голами, у Куликова «-2»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Анахайм Дакс». Матч состоялся в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершился победой хозяев со счётом 7:2.

В составе победителей отличились Пол Коттер, Бретт Хауден, Ши Теодор, Фил Кессел, Джек Айкел, Майкл Амадио и Уильям Каррье.

В составе «Анахайма» отличились Фрэнк Ватрано и Исак Лундестрём. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Вегас» одержал третью победу подряд. «Анахайм», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Вегас» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Анахайм» проведёт матч с «Баффало Сэйбрз». Матчи пройдут 17 и 16 февраля соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Коттер (Хаг, Айкел) – 02:08 (5x5)   2:0 Хауден (Колесар, Руа) – 28:07 (5x5)   2:1 Ватрано (Лундестрём, Уайт) – 36:03 (5x5)   3:1 Теодор (Амадио, Карлссон) – 46:40 (5x5)   4:1 Кессел (Каррье, Теодор) – 48:11 (5x5)   5:1 Айкел (Смит, Мартинес) – 51:53 (4x4)   5:2 Лундестрём (Грант, Зеграс) – 53:34 (5x5)   6:2 Амадио (Смит, Карлссон) – 54:23 (5x5)   7:2 Каррье (Стивенсон, Кессел) – 55:42 (5x5)
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