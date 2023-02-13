«Вегас» разгромил «Анахайм» в матче с девятью голами, у Куликова «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Анахайм Дакс». Матч состоялся в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершился победой хозяев со счётом 7:2.
В составе победителей отличились Пол Коттер, Бретт Хауден, Ши Теодор, Фил Кессел, Джек Айкел, Майкл Амадио и Уильям Каррье.
В составе «Анахайма» отличились Фрэнк Ватрано и Исак Лундестрём. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».
Таким образом, «Вегас» одержал третью победу подряд. «Анахайм», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.
В следующем матче «Вегас» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Анахайм» проведёт матч с «Баффало Сэйбрз». Матчи пройдут 17 и 16 февраля соответственно.
- 13 февраля 2023
-
02:29
-
01:33
-
00:01
- 12 февраля 2023
-
23:28
-
23:23
-
23:10
-
23:06
-
22:55
-
22:48
-
22:13
-
22:00
-
21:53
-
21:40
-
21:25
-
21:09
-
21:02
-
20:57
-
20:48
-
20:37
-
20:29
-
20:19
-
20:13
-
20:09
-
20:00
-
19:57
-
19:35
-
19:23
-
18:57
-
18:50
-
18:42
-
18:22
-
17:49
-
17:29
-
17:16
-
17:00