«Вегас» разгромил «Анахайм» в матче с девятью голами, у Куликова «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Анахайм Дакс». Матч состоялся в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершился победой хозяев со счётом 7:2.

В составе победителей отличились Пол Коттер, Бретт Хауден, Ши Теодор, Фил Кессел, Джек Айкел, Майкл Амадио и Уильям Каррье.

В составе «Анахайма» отличились Фрэнк Ватрано и Исак Лундестрём. Российский защитник Дмитрий Куликов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, «Вегас» одержал третью победу подряд. «Анахайм», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.

В следующем матче «Вегас» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Анахайм» проведёт матч с «Баффало Сэйбрз». Матчи пройдут 17 и 16 февраля соответственно.