Драйзайтль вышел на 5-е место в истории «Эдмонтона» по сезонам подряд с 30+ шайбами

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль в матче с «Монреаль Канадиенс» отметился заброшенной шайбой в середине второго периода.

Этот гол стал для 27-летнего немца 30-м в текущем регулярном сезоне. Таким образом, Драйзайтль пятый сезон подряд достигает этой отметки. По этому показателю хоккеист сравнялся с Марком Мессье и вышел на пятое место в истории «Эдмонтона», сообщает пресс-служба лиги. Лидирует Яри ​​Курри с 10 такими сезонами.

Всего в сезоне-2022/2023 Драйзайтль забросил 30 шайб и отдал 49 результативных передач, набрав в общей сложности 79 очков.

Напомним, на стадионе «Белл-центр» в Монреале (Канада) завершился матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Монреаль Канадиенс» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева.