Двукратный обладатель Кубка Гагарина: хоккей Билялетдинова устарел? Так каждый год говорят

Защитник «Амура» и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составах «Металлурга» и «Ак Барса» Рафаэль Батыршин рассказал о работе с главным тренером казанцев Зинэтулой Билялетдиновым.
«Билялетдинов очень требователен к своей системе. Ты должен выполнять его установки. Не делаешь их – ты не играешь и покидаешь этот клуб. В жизни Зинэтула Хайдярович – открытый человек, с ним можно поговорить на любые темы.
Хоккей Билялетдинова в первую очередь строится от обороны? Да, согласен. Тут можно посмотреть на его статистику и достижения. Этот хоккей даёт результаты. Да, может, кому-то этот хоккей не нравится. В этом случае просто болейте за другую команду.
Какое место Билялетдинов занимает в моей карьере? Без вопросов, первое. Следом бы поставил Майка Кинэна. Интересный тренер со своим видением хоккея. Стиль игры Кинэна кардинально отличается от билялетдиновского. Не просто так он взял Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Много мелочей от него почерпнул. Любое поражение для Кинэна – это серьёзный удар. После них всегда проводились собрания с разбором наших недочётов.
Говорят, что хоккей Билялетдинова устарел? Так каждый год говорят. Но, как мы видим, «Ак Барс» занимает первое место на Востоке. Хотя месяца три назад о Казани говорили как о провале», — цитирует Батыршина «БИЗНЕС Online».
Батыршин в текущем сезоне за хабаровский клуб провёл 37 матчей, в которых отметился результативной передачей.
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