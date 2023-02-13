Кожевников рассказал, кого видит в числе последних участников плей-офф от Востока

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, кого видит в числе последних участников в плей-офф КХЛ от Восточной конференции.

«На Востоке финиш роскошный. Если на Западе гонка может развалиться, то на Востоке она гарантирована — и до последних дней чемпионата. В ней три команды — «Амур», «Трактор» и «Нефтехимик», а «Барыс», скорее всего, уже завершил. Переживаю за «Амур», который пока на последнем, восьмом, кубковом месте. Но, подозреваю, что на подножку уходящего в плей-офф поезда по итогам чемпионата запрыгнет всё-таки «Трактор».

Почему Челябинск? Я вообще не совсем понимаю, как с таким составом и с такими финансовыми возможностями Челябинск оказался в такой ситуации. Но это тема для отдельного разговора, а сейчас у «Трактора» есть шанс всё исправить. Помимо качественного состава, у команды Анвара Гатиятулина лучшее расписание — двухдневные циклы подготовки к каждой игре, в том числе к ближайшей, с «Сочи». Сейчас, когда силы в длинной гонке на исходе, календарь — это фактор.



У «Амура» преимущество над «Трактором» в одно очко? Вы посмотрите расписание «Амура» — за последние две недели команда дважды слетала на Запад и дважды с него вернулась, даже у «Адмирала» нет такого календаря! А впереди — четыре спаренных матча с «Ак Барсом», который с приходом Зинэтулы Билялетдинова вышел на пик, и «Автомобилистом», который наконец выбрался из кризиса. Боюсь, в таком жёстком графике «Амур» спасёт только чудо.



Вообще для Хабаровска это будут главные матчи всего сезона. Если возьмут в них хотя бы половину очков, то шансы останутся, поскольку завершать чемпионат двумя дерби с «Адмиралом». А этот клуб в конце февраля, скорее всего, уже забронирует себе седьмое место на Востоке», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

«Амур» с 65 очками занимает восьмое место на Востоке, следом идёт «Трактор» с 64 очками, «Нефтехимик» — на 10-м месте, имея в активе 63 очка.