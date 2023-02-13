Батыршин: был опыт работы с Квартальновым, но он закончился не так, как хотелось бы

Защитник «Амура» и двукратный обладатель Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин рассказал о причинах поражения «Ак Барса» от «Авангарда» в плей-офф 2019 года и заявил, что ему было бы тяжело играть под руководством Дмитрия Квартальнова.

«В чём была причина поражения от «Авангарда» 0-4 в серии? Здесь сразу наложилось несколько проблем. Мы остались без Эмиля Гарипова, нашего основного вратаря. В межсезонье мы потеряли Охтамаа, с которым по каким-то причинам не договорились по соглашению. Но тут больше руководство должно делать выводы, почему так произошло. Команда старалась, работала.

Хотел ли остаться в «Ак Барсе» и дальше? Хотел. Руководство вело переговоры со мной, но я знал, что Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] уйдёт. На его место позвали Дмитрия Вячеславовича Квартальнова. Тогда я понял, что мне будет тяжело играть под его руководством. У меня был опыт работы с ним, но он закончился не так, как хотелось бы», — приводит слова Батыршина «БИЗНЕС Online».

Батыршин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» в 2018 году.