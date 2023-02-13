Батыршин: был опыт работы с Квартальновым, но он закончился не так, как хотелось бы

Защитник «Амура» и двукратный обладатель Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин рассказал о причинах поражения «Ак Барса» от «Авангарда» в плей-офф 2019 года и заявил, что ему было бы тяжело играть под руководством Дмитрия Квартальнова.
«В чём была причина поражения от «Авангарда» 0-4 в серии? Здесь сразу наложилось несколько проблем. Мы остались без Эмиля Гарипова, нашего основного вратаря. В межсезонье мы потеряли Охтамаа, с которым по каким-то причинам не договорились по соглашению. Но тут больше руководство должно делать выводы, почему так произошло. Команда старалась, работала.
Хотел ли остаться в «Ак Барсе» и дальше? Хотел. Руководство вело переговоры со мной, но я знал, что Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] уйдёт. На его место позвали Дмитрия Вячеславовича Квартальнова. Тогда я понял, что мне будет тяжело играть под его руководством. У меня был опыт работы с ним, но он закончился не так, как хотелось бы», — приводит слова Батыршина «БИЗНЕС Online».
Батыршин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» в 2018 году.
- 13 февраля 2023
-
12:14
-
12:08
-
11:37
-
11:10
-
11:01
-
11:00
-
10:23
-
10:09
-
10:00
-
09:40
-
09:31
-
09:22
-
09:15
-
08:53
-
08:38
-
08:24
-
08:14
-
08:00
-
04:59
-
04:42
-
02:29
-
01:33
-
00:01
- 12 февраля 2023
-
23:28
-
23:23
-
23:10
-
23:06
-
22:55
-
22:48
-
22:13
-
22:00
-
21:53
-
21:40
-
21:25
-
21:09