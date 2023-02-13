Гендиректор «Сибири»: хочу, чтобы Кубок Гагарина выиграла команда не из фаворитов

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о подготовке новосибирского клуба к играм плей-офф КХЛ.
«Сейчас основной упор делается уже на подготовку к плей-офф, а с какого места мы вышли, честно, не сильно волнует. Волнует успешно выступить в плей-офф, и перед сезоном такая задача и ставилась. Просто попадание в плей-офф — это не цель, цель — пройти в плей-офф как можно дальше.
Конечно, хотелось бы начать плей-офф, имея преимущество своей площадки, но всё-таки это не самое главное. Хотя некоторое преимущество есть, особенно учитывая ту плотность команд на Востоке и очевидно понимая, что они равные. Вероятность седьмого матча маячит в любой паре.
Что касается того, почему на Востоке такая плотность в борьбе за плей-офф, то здесь нельзя выделять какую-то одну причину. Понятно, это тот самый путь развития, который КХЛ декларировала в рамках заявленной стратегии, — уравнивание спортивного уровня команд. Это в том числе и потолок зарплат, и пол зарплат, и правила перехода игроков — тут всё в комплексе.
И я очень надеюсь, что это направление будет продолжаться, КХЛ это поддерживает, мне это очень нравится. И те стереотипы прошлого должны стираться, выиграть может любая команда, и к этому надо стремиться. Я очень хочу, чтобы в этом году плей-офф выиграла команда, которая никогда не была из разряда стандартных фаворитов. Сейчас время нестандартное, и подходить с прошлыми стандартами к оценке нынешней ситуации — это глупость», — приводит слова Фастовского ТАСС.
«Сибирь» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 78 очков.
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