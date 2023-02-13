Кожевников: «Трактор» может дойти до финала Кубка Гагарина
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал про шансы «Трактора» в плей-офф.
«В этом сезоне может быть сенсация. Если брать Восток, то шанс есть. Там может «выстрелить» «Адмирал», но у них скамейка маленькая, которой и не хватит. Так часто и бывает. Травмы будут обязательно, потому что будет сеча. Не думаю, что они дойдут до финала.
Кто может дойти до финала Кубка Гагарина? «Трактор» может, если попадёт в плей-офф. Кто-то считает команду слабой, но там хороший подбор игроков. Челябинск может дойти до финала», — сказал Кожевников Legalbet.
Челябинский клуб после 63 матчей набрал 64 очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Трактор» сыграет дома с «Сочи» 16 февраля.
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