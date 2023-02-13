Кожевников: Капустин — святой человек. Просто красавец, у него многие учились

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал про легендарного нападающего сборной СССР Сергея Капустина, которому сегодня исполнилось бы 70 лет.
«Капустин – святой человек. Просто красавец, у него многие учились. По сути, его система работала в сборной СССР: парный вход в зону, в наши времена такое было. Серёга раскрыл Шепелева, таких людей мало, человек буквально жил хоккеем. Мне он тоже многое дал в жизни.
Подрубила Серёгу смерть сына, это произошло в Ялте. В общем, человек с большой буквы. Кулагин считал его своим сыном, как Харламова и меня. У Кулагина три фотографии висело дома при входе. Доигрывал Капустин в «Спартаке» у Бориса Александровича Майорова. Ещё, конечно, Капустин переживал, когда Борис Павлович Кулагин не сказал нам, что уходит из «Спартака». Нам было неприятно, но его, по сути, заставили уйти на пенсию в 1984 году», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 13 февраля 2023
-
16:23
-
15:51
-
15:13
-
14:41
-
14:23
-
14:06
-
13:35
-
13:22
-
13:07
-
12:50
-
12:35
-
12:14
-
12:08
-
11:37
-
11:10
-
11:01
-
11:00
-
10:23
-
10:09
-
10:00
-
09:40
-
09:31
-
09:22
-
09:15
-
08:53
-
08:38
-
08:24
-
08:14
-
08:00
-
04:59
-
04:42
-
02:29
-
01:33
-
00:01
- 12 февраля 2023
-
23:28