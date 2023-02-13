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Кожевников: Капустин — святой человек. Просто красавец, у него многие учились

Кожевников: Капустин — святой человек. Просто красавец, у него многие учились
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал про легендарного нападающего сборной СССР Сергея Капустина, которому сегодня исполнилось бы 70 лет.

«Капустин – святой человек. Просто красавец, у него многие учились. По сути, его система работала в сборной СССР: парный вход в зону, в наши времена такое было. Серёга раскрыл Шепелева, таких людей мало, человек буквально жил хоккеем. Мне он тоже многое дал в жизни.

Подрубила Серёгу смерть сына, это произошло в Ялте. В общем, человек с большой буквы. Кулагин считал его своим сыном, как Харламова и меня. У Кулагина три фотографии висело дома при входе. Доигрывал Капустин в «Спартаке» у Бориса Александровича Майорова. Ещё, конечно, Капустин переживал, когда Борис Павлович Кулагин не сказал нам, что уходит из «Спартака». Нам было неприятно, но его, по сути, заставили уйти на пенсию в 1984 году», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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