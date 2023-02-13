The Athletic — о первой передаче Марченко в НХЛ: соболезнуем по поводу умершей мечты

Журналист The Athletic Шон Макиндо прокомментировал первую результативную передачу нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко в НХЛ.

«Наконец-то это случилось: Кирилл Марченко сделал результативную передачу. Поздравляем фанатов «Блю Джекетс» и/или соболезнуем по поводу умершей мечты», — приводит слова Макиндо The Athletic.

Отметим, что Марченко дебютировал в НХЛ только в нынешнем сезоне. Россиянин успешно стартовал в лиге, забросив 13 шайб и не сумев отдать ни одной голевой передачи. Кирилл стал первым игроком с 1926 года и всего третьим в истории лиги, набравшим свои первые 13 очков в НХЛ только за счёт голов. В матче с «Торонто Мэйпл Лифс» Марченко забил и отдал первый ассист в лиге.

Напомним, ранее в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.