Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» обыграл минское «Динамо» и вышел в плей-офф

«Авангард» обыграл минское «Динамо» и вышел в плей-офф
Комментарии

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 0:1, 4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2023, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Зоркин (Спунер, Пакетт) – 28:52 (5x5)   1:1 Найт (Грицюк, Пайгин) – 51:15 (5x5)   2:1 Ткачёв – 52:52 (5x5)   3:1 Толчинский (Чистяков, Дергачёв) – 55:03 (5x4)   3:2 Пакетт – 57:37 (6x5)   4:2 Телегин (Буше) – 59:38 (en)

Первый период прошёл без голов. На 29-й минуте Никита Зоркин вывел минчан вперёд. На 52-й минуте Корбан Найт сравнял счёт. Через 97 секунд Владимир Ткачёв вывел омскую команду вперёд. На 56-й минуте Сергей Толчинский реализовал большинство, сделав счёт 3:1. На 58-й минуте Седрик Пакетт сократил отставание до минимума, забив при игре «шесть на пять». Точку в матче на последней минуте поставил Иван Телегин.

Благодаря этой победе «Авангард» вышел в плей-офф.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Астане сыграет с «Барысом». «Авангард» примет «Салават Юлаев». Оба матча состоятся 15 февраля.

Новость по теме
«Авангард» четыре раза отыгрался в матче со СКА и вырвал победу, прервав серию поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023