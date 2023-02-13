«Авангард» обыграл минское «Динамо» и вышел в плей-офф

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 0:1, 4:1).
Первый период прошёл без голов. На 29-й минуте Никита Зоркин вывел минчан вперёд. На 52-й минуте Корбан Найт сравнял счёт. Через 97 секунд Владимир Ткачёв вывел омскую команду вперёд. На 56-й минуте Сергей Толчинский реализовал большинство, сделав счёт 3:1. На 58-й минуте Седрик Пакетт сократил отставание до минимума, забив при игре «шесть на пять». Точку в матче на последней минуте поставил Иван Телегин.
Благодаря этой победе «Авангард» вышел в плей-офф.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Астане сыграет с «Барысом». «Авангард» примет «Салават Юлаев». Оба матча состоятся 15 февраля.
- 13 февраля 2023
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