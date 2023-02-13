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Гретцки стал единственным хоккеистом в опросе о величайших спортсменах в истории

Гретцки стал единственным хоккеистом в опросе о величайших спортсменах в истории
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Великий канадский нападающий Уэйн Гретцки стал единственным хоккеистом в опросе о величайших спортсменах в истории, сообщает аналитическая компания Morning Consult.

MC провела опрос, чьей целевой аудиторией стали американские болельщики, с целью определить лучшего спортсмена в истории во всех видах спорта в США. Первое место занял баскетболист Майкл Джордан (19%), второе осталось за семикратным чемпионом НФЛ Томом Брэди (12%).

Единственным хоккеистом в списке стал Уэйн Гретцки, который с 2% разделил 11–16-е строчки. Легенда НХЛ набрал столько же голосов, сколько и гимнастка Симона Байлз, гольфист Тайгер Вудс, пловец Майкл Фелпс, легкоатлет Джесси Оуэнс и Бо Джексон, игравший в бейсбол и американский футбол.

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