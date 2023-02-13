Гретцки стал единственным хоккеистом в опросе о величайших спортсменах в истории
Поделиться
Великий канадский нападающий Уэйн Гретцки стал единственным хоккеистом в опросе о величайших спортсменах в истории, сообщает аналитическая компания Morning Consult.
MC провела опрос, чьей целевой аудиторией стали американские болельщики, с целью определить лучшего спортсмена в истории во всех видах спорта в США. Первое место занял баскетболист Майкл Джордан (19%), второе осталось за семикратным чемпионом НФЛ Томом Брэди (12%).
Единственным хоккеистом в списке стал Уэйн Гретцки, который с 2% разделил 11–16-е строчки. Легенда НХЛ набрал столько же голосов, сколько и гимнастка Симона Байлз, гольфист Тайгер Вудс, пловец Майкл Фелпс, легкоатлет Джесси Оуэнс и Бо Джексон, игравший в бейсбол и американский футбол.
Комментарии
- 13 февраля 2023
-
20:31
-
20:07
-
20:02
-
19:50
-
19:37
-
19:33
-
19:21
-
19:08
-
18:50
-
18:49
-
18:19
-
17:59
-
17:37
-
17:17
-
16:52
-
16:23
-
15:51
-
15:13
-
14:41
-
14:23
-
14:06
-
13:35
-
13:22
-
13:07
-
12:50
-
12:35
-
12:14
-
12:08
-
11:37
-
11:10
-
11:01
-
11:00
-
10:23
-
10:09
-
10:00
Партнерский контент