«Не буду хвалить». Разин оценил игру вратаря «Северстали» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин подвёл итоги встречи с «Локомотивом». Команды не смогли поразить ворота друг друга ни в основное время, ни в овертайме. В серии буллитов сильнее оказались железнодорожники, реализовавшие две попытки из четырёх.

«Последняя встреча этой домашней серии. Тяжёлая серия, много овертаймов, буллитов, много сил забрала. Сегодня я очень доволен, что мы завоевали одно очко. Ребята очень самоотверженно играли, старались, выстояли «три на пять». Думаю, что заслужили очко. Победу всё-таки заслужил «Локомотив». Всё справедливо.



»Чем объясню ничью в основное время? Конечно, я согласен с Игорем Никитиным. Я похвалю вратаря — он следующую встречу плохо играет. С этой точки зрения не буду хвалить. У них — очень хорошо сыграл вратарь.



Что скажу о выездных матчах? Выездная серия будет очень важной — и «Спартак», и «Витязь». У нас, в принципе, есть хоть небольшой, но шанс догнать «Витязь». Тем более что будет стыковой матч. Готовимся. Сейчас дадим команде немного отдохнуть. Как раз перерывчик небольшой. Потом пять матчей через день с перелётами. Важный такой отрезок.



Длинная серия получилась? Мы сыграли шесть матчей, проиграли только «Куньлуню» и сегодня одно очко взяли. Девять из двенадцати, тем более две встречи с «Локомотивом», «Магнитка», ЦСКА. Жалко, что «Куньлуню» проиграли. Но что поделаешь. Это игра, это хоккей», — приводит слова Разина официальная страница «Северстали» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что голкипер череповчан Дмитрий Шугаев отразил 37 бросков. «Северсталь» только 26 раз бросила по воротам соперника.