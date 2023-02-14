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Крикунов: мне очень понравилось, как Илья Воробьёв сработал в Новосибирске

Крикунов: мне очень понравилось, как Илья Воробьёв сработал в Новосибирске
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал победу «Металлурга» в матче с «Сибирью» в КХЛ.

«Мне очень понравилось, как Илья Воробьёв сработал в Новосибирске. Атака там была на высшем уровне, но, конечно, вопросов много в плане защиты. Почему они так много пропускают? Вот здесь много вопросов, посмотрите статистику, там же гол за голом, может, дальше поработать? Вы посмотрите, что творится на Востоке. Там битва за каждое очко», — сказал Крикунов в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее сообщалось, что «Металлург» стал четвёртым клубом Восточной конференции КХЛ, обеспечившим себе выход в плей-офф. Магнитогорский клуб в 31-й раз подряд в своей истории стал участником матчей навылет.

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