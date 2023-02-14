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Нападающий «Локомотива» рассказал о главных требованиях системы Игоря Никитина

Нападающий «Локомотива» рассказал о главных требованиях системы Игоря Никитина
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Нападающий «Локомотива» Александр Полунин рассказал о главных требованиях системы тренера команды Игоря Никитина.

«В первую очередь важна собственная концентрация и использование своих сильных сторон. Из всего извлекаешь навыки и опыт. Например, как играть грамотно в обороне, это тоже надо уметь. Если ты отрабатываешь в защите, плюс забиваешь голы, — то ты сильный хоккеист. Я бы не сказал, что Игорь Валерьевич строгий, просто он требовательный. Не просто же так тренерский штаб говорит, как и что нам делать», — сказал Полунин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В нынешнем сезоне Полунин принял участие в 62 матчах, в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.

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