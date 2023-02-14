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Капризов забил в каждом из трёх последних матчей против Бобровского

Капризов забил в каждом из трёх последних матчей против Бобровского
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Флоридой Пантерз». Встреча закончилоась победой гостей в серии послематчевых буллитов.

На шестой минуте встречи российский форвард хозяев Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой. В моменте с голом ему ассистировали Матс Цуккарелло и Кален Эддисон.

Таким образом, Капризов забил гол в ворота Сергея Бобровского уже в третьем матче подряд. Ранее он два раза огорчал российского вратаря в прошлом сезоне.

Для Кирилла Капризова эта шайба стала 30-й в нынешнем сезоне НХЛ. На счету нападающего также 33 результативные передачи в 53 сыгранных встречах.

«Миннесота» — «Флорида». Капризов выдержит давление «Миннесота» — «Флорида». Капризов выдержит давление
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