Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Миннесота» уступила «Флориде». Капризов забил по ходу матча, но не реализовал буллит

«Миннесота» уступила «Флориде». Капризов забил по ходу матча, но не реализовал буллит
Комментарии

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Флоридой Пантерз». Встреча закончилоась победой гостей в серии послематчевых буллитов.

В составе победителей заброшенной шайбой отличился Ээту Луостаринен. Ему ассистировали Густав Форслинг и Ник Казинс. Единственную шайбу хозяев на свой счёт записал российский форвард Кирилл Капризов. Ему ассистировали Густав Форслинг и Ник Казинс.

Обе шайбы были заброшены в первые шесть минут матча. За остальное время и овертайм команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Победный бросок на счету Александра Баркова. Отметим, Кирилл Капризов свой буллит не реализовал.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2023, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Луостаринен (Форслинг, Казинс) – 22:06 (5x5)   1:1 Капризов (Цуккарелло, Эддисон) – 25:15 (5x5)   1:2 Барков – 65:00
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023