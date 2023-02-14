«Миннесота» уступила «Флориде». Капризов забил по ходу матча, но не реализовал буллит

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Флоридой Пантерз». Встреча закончилоась победой гостей в серии послематчевых буллитов.
В составе победителей заброшенной шайбой отличился Ээту Луостаринен. Ему ассистировали Густав Форслинг и Ник Казинс. Единственную шайбу хозяев на свой счёт записал российский форвард Кирилл Капризов. Ему ассистировали Густав Форслинг и Ник Казинс.
Обе шайбы были заброшены в первые шесть минут матча. За остальное время и овертайм команды не смогли поразить ворота друг друга. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Победный бросок на счету Александра Баркова. Отметим, Кирилл Капризов свой буллит не реализовал.
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