Форвард «Локомотива» рассказал, какую команду он отмечает для себя в НХЛ

Нападающий «Локомотива» Александр Полунин ответил на вопрос, за какой командой Национальной хоккейной лиги он следит.

«За кем смотрю в НХЛ? Не могу сказать, что конкретно кого-то сильно выделяю, всё равно смотрю почти все хайлайты. Для себя что-то новое почерпнуть и найти, какие-то взгляды и моменты со стороны прояснить. Панарина могу отметить, Зибанеджада, «Нью-Йорк Рейнджерс». Теперь там ещё и Тарасенко. А так, конечно, много игроков, которые мне нравятся и у которых можно перенять определённые навыки», — сказал Полунин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в нынешнем сезоне Полунин принял участие в 62 матчах, в которых забил 16 голов и сделал шесть результативных передач.