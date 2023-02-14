Капризов не смог переиграть Бобровского в серии буллитов. Видео

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не смог переиграть голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в послематчевой серии буллитов.

Форвард «дикарей», сблизившись с вратарём «пантер», убрал шайбу на неудобную руку и нанёс бросок. Однако попытка оказалась неудачной. После этого «Флорида» ещё раз забила, а Фредерик Годро также не смог переиграть Бобровского.

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Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Флоридой Пантерз». Встреча закончилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1. Капризов стал автором единственной шайбы «Миннесоты».