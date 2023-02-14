«Не хочу, чтобы меня оштрафовали». Главный тренер «Миннесоты» остался недоволен судейством

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал удаление защитника Джона Меррилла на старте третьего периода встречи с «Флоридой Пантерз». Хоккеист был отправлен на две минуты в штрафной бокс за игру высоко поднятой клюшкой против форварда Антона Лунделля. Как показали повторы, Меррилл не дотронулся до соперника.

«Я не хочу, чтобы меня оштрафовали. Ребята, вы это видели. Мы все это видели», — приводит слова Эвасона The Athletic.

«Меррилл удалён за игру высоко поднятой клюшкой против Лунделля. 43 секунды «Миннесота» будет играть «пять на три»… Чистейший нырок. Меррилл не попал по нему, судя по повтору», — прокомментировал момент журналист Майкл Руссо на своей странице в «Твиттере».