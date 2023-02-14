Гонка снайперов НХЛ: Капризов сравнялся с Драйзайтлем и сократил отставание от Овечкина

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

Для 25-летнего форварда этот гол стал 30-м в нынешнем сезоне. Благодаря этому Капризов поднялся на 12-е место в гонке лучших снайперов НХЛ, сравнявшись с форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Леоном Драйзайтлем и нападающим «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майером. Кроме того, Кирилл сократил отставание от Александра Овечкина, на данный момент лучшего российского снайпера в текущем сезоне, до двух голов.

Отметим, что лидирует в гонке голеадоров капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 42 шайбами. Вторым идёт чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (38). Третье и четвёртое места с 35 голами делят Джек Хьюз из «Нью-Джерси Дэвилз» и Тейдж Томпсон из «Баффало Сэйбрз».

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