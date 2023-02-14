Русский игрок «Биля» рассказал, изменилось ли к нему отношение в Швейцарии с началом СВО

Российский защитник швейцарского клуба «Биль» Александр Яковенко ответил на вопрос, изменилось ли отношение к нему после начала спецоперации на Украине.

«Моя жизнь в Швейцарии изменилась? Да нет. Ничего не изменилось. Отношение ко мне такое же, как было прежде.



Швейцария, как известно, нейтральная страна, не входит ни в какие альянсы и коалиции, а простые люди имеют активную гражданскую позицию, интересуются политикой? Мне сложно сказать, так как я не так много общаюсь с людьми за пределами стадиона. Но могу сказать, что в Швейцарии ни разу не видел митингов, в отличие, например, от Германии», — приводит слова Яковенко Sport24.

Отметим, что в нынешнем сезоне 24-летний защитник сыграл в 40 встречах чемпионата Швейцарии. Яковенко забросил четыре шайбы и сделал 17 голевых передач, суммарно записав на свой счёт 21 результативный балл. В России защитник успел поиграть за челябинские команды — «Челмет» и «Белые медведи».