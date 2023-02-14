Кто неправ в эпизоде Да Коста — оператор телетрансляции?

Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста нецензурно выругался на оператора встречи Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром». Кроме того, хоккеист толкнул работника матча.

Причиной конфликта стал эпизод в третьем периоде, когда оператор подъехал к скамейке «Автомобилиста» и начал снимать объяснения главного тренера команды Николая Заварухина. Один из игроков загородил обзор клюшкой, другой — своим телом. Да Коста, увидев оператора за своей спиной, сказал ему «Иди отсюда, *****!» — и толкнул.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто неправ в эпизоде Да Коста — оператор телетрансляции?»

Опрос можно пройти на Quiz.

Напомним, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Амур» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1).