«Барыс» расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина

«Барыс» на своём официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с защитником Михаилом Григорьевым.

Контракт с игроком обороны расторгнут по инициативе клуба. В текущем регулярном чемпионате КХЛ Григорьев сыграл 43 матча и записал в свой актив три результативные передачи с показателем полезности «-5». Всего в Континентальной хоккейной лиге Михаил провёл 14 сезонов, сыграв в 493 матчах. В этих встречах он забросил 21 шайбу и отдал 54 результативные передачи.

32-летний хоккеист выиграл Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева» в 2011 году.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ клуб из столицы Казахстана сыграет дома с минским «Динамо» 15 февраля в 16:30 мск.