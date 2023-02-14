«Барыс» расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина
Поделиться
«Барыс» на своём официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с защитником Михаилом Григорьевым.
Контракт с игроком обороны расторгнут по инициативе клуба. В текущем регулярном чемпионате КХЛ Григорьев сыграл 43 матча и записал в свой актив три результативные передачи с показателем полезности «-5». Всего в Континентальной хоккейной лиге Михаил провёл 14 сезонов, сыграв в 493 матчах. В этих встречах он забросил 21 шайбу и отдал 54 результативные передачи.
32-летний хоккеист выиграл Кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева» в 2011 году.
В следующем матче регулярного сезона КХЛ клуб из столицы Казахстана сыграет дома с минским «Динамо» 15 февраля в 16:30 мск.
Новость по теме27-летний защитник «Барыса» выбыл до конца сезона
Комментарии
- 14 февраля 2023
-
16:50
-
16:48
-
16:31
-
16:19
-
16:10
-
16:10
-
15:55
-
15:38
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:41
-
14:35
-
14:17
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:33
-
13:24
-
13:10
-
12:50
-
12:36
-
12:17
-
11:50
-
11:33
-
11:17
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
10:11
-
09:55
-
09:44
-
09:30
-
09:19
-
09:05
Партнерский контент