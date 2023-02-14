Светлов оценил переход Владимира Тарасенко в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский тренер, олимпийский чемпион – 1988, чемпион мира – 1986 Сергей Светлов оценил переход форварда Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Очень интересное событие — обмен в «Рейнджерс» форварда Тарасенко. Иногда хоккеисту имеет смысл поменять клуб, это обеспечивает эмоциональную перезагрузку. В случае с Тарасенко — скорее всего, именно такая история. Это перспективный ход со стороны «Рейнджерс» — за не самую высокую цену получить мастера с победным кубковым опытом.



Видно, что тренеры пока только ищут оптимальные сочетания. Тарасенко — это прежде всего выход на опасную позицию и резкий бросок. Такие игроки зависимы от командной игры, рядом с ними нужны хоккеисты, которые способны доставить шайбу, где-то её придержать, увидеть комбинацию.



В принципе, всем этим условиям соответствует партнёр Тарасенко ещё по золотой молодёжке Панарин. Эта связка «Рейнджерс» выглядит перспективной, но пока тренеры пробуют и другие варианты — в частности с очень талантливым Кравцовым. Посмотрим, чем всё завершится», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.