Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Да Коста извинился перед оператором на матче «Амур» — «Автомобилист»

Да Коста извинился перед оператором на матче «Амур» — «Автомобилист»
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста после поражения от «Амура» (2:3) рассказал об инциденте с оператором. Напомним, французский нападающий нецензурно выругался на оператора матча и толкнул его. Причиной конфликта стал эпизод в третьем периоде, когда оператор близко подъехал к скамейке клуба из Екатеринбурга.

«Сожалею, что дал волю эмоциям в концовке матча и приношу извинения оператору. Мы очень хотели спастись на последней минуте, я был раздражён из-за того что мы уступали в счёте. С другой стороны, мне было не совсем понятно, может ли человек настолько близко подъезжать к команде во время проведения важного тайм-аута. Поэтому и произошла эта ситуация, за которую ещё раз прошу прощения», — цитирует Да Косту сайт «Матч ТВ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» и «Автомобилист» вновь сыграют между собой. Встреча состоятся 16 февраля.

Новость по теме
«Иди отсюда!» Французский форвард «Автомобилиста» на русском языке выругался на оператора
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023