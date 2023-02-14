Да Коста извинился перед оператором на матче «Амур» — «Автомобилист»

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста после поражения от «Амура» (2:3) рассказал об инциденте с оператором. Напомним, французский нападающий нецензурно выругался на оператора матча и толкнул его. Причиной конфликта стал эпизод в третьем периоде, когда оператор близко подъехал к скамейке клуба из Екатеринбурга.
«Сожалею, что дал волю эмоциям в концовке матча и приношу извинения оператору. Мы очень хотели спастись на последней минуте, я был раздражён из-за того что мы уступали в счёте. С другой стороны, мне было не совсем понятно, может ли человек настолько близко подъезжать к команде во время проведения важного тайм-аута. Поэтому и произошла эта ситуация, за которую ещё раз прошу прощения», — цитирует Да Косту сайт «Матч ТВ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» и «Автомобилист» вновь сыграют между собой. Встреча состоятся 16 февраля.
- 14 февраля 2023
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