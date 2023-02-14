Директор «Динамо-Алтай» рассказал о состоянии хоккеиста, которому удалили почку

Директор хоккейного клуба «Динамо-Алтай» Руслан Чайкин рассказал о состоянии защитника Егора Стронова, который перенёс операцию по удалению почки после травмы, полученной во время матча первенства Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ-Б) с ЦСК ВВС (3:6).
«Парень сейчас находится в общей палате, скоро его переведут в отдельную. Ему ничего не угрожает, к нему в Самару приехала его невеста. Он молодец, боец, держится. В Самаре он пробудет 10–15 дней.
Впереди будет непростой период восстановления и минимум полгода реабилитации, как мне сказали врачи. Про возвращение в хоккей пока не стоит говорить, хотя мы знаем, что тот же Захар Арзамасцев, довольно известный хоккеист, играет с одной почкой», — цитирует Чайкина ТАСС.
В текущем сезоне Стронов сыграл за «Динамо‑Алтай» 23 матча, в которых набрал четыре (1+3) очка.
- 14 февраля 2023
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