Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-президент ИИХФ Фазель получил гражданство России и стал владельцем производителя яблок

Экс-президент ИИХФ Фазель получил гражданство России и стал владельцем производителя яблок
Комментарии

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель стал основным владельцем крупного российского производителя яблок, сообщает «Интерфакс».

По данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе Фазелю перешла доля в размере 54% в ООО «Алма Холдинг». До сих пор аналогичный пакет был на балансе швейцарской Procuri S.A. Оставшиеся 46% — у «Волга груп агро», входящей в «Волга груп» предпринимателя Геннадия Тимченко.

Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России. Как индивидуальный предприниматель Фазель внесён в ЕГРИП в январе 2022 года.

«Алма» занимается выращиванием яблок премиум-класса по интенсивной технологии в Краснодарском крае. Ей принадлежит почти 400 га садов.

Новость по теме
Тардиф: Фазель стремится влиять на деятельность ИИХФ в интересах России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023