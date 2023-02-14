Экс-президент ИИХФ Фазель получил гражданство России и стал владельцем производителя яблок

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель стал основным владельцем крупного российского производителя яблок, сообщает «Интерфакс».
По данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе Фазелю перешла доля в размере 54% в ООО «Алма Холдинг». До сих пор аналогичный пакет был на балансе швейцарской Procuri S.A. Оставшиеся 46% — у «Волга груп агро», входящей в «Волга груп» предпринимателя Геннадия Тимченко.
Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России. Как индивидуальный предприниматель Фазель внесён в ЕГРИП в январе 2022 года.
«Алма» занимается выращиванием яблок премиум-класса по интенсивной технологии в Краснодарском крае. Ей принадлежит почти 400 га садов.
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