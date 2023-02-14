Овечкин покинул расположение «Вашингтона» по семейным обстоятельствам

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит ближайший матч клуба с «Каролиной Харрикейнз» (в ночь на 15 февраля в 3:00 мск), сообщает «твиттер» «столичного» клуба.

Сообщается, что в связи с семейными обстоятельствами и «здоровьем близкого человека» Овечкин был вынужден покинуть команду. Как сообщает Washington Hockey Now, сроки возвращения 37-летнего форварда неизвестны.

В последний раз Александр пропускал матч НХЛ 22 января 2023 года, когда не сыграл в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (2:6) из-за травмы нижней части тела.

Отметим, что сейчас Овечкин — второй в списке лучших голеадоров в истории Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий за карьеру в Северной Америке забросил 812 шайб. 37-летнему капитану «Вашингтона» осталось забить 82 гола, чтобы догнать Уэйна Гретцки (894).