Стало известно, кто заменит Овечкина в составе «Вашингтона» на матч с «Каролиной»

«Вашингтон Кэпиталз» в связи с отсутствием Александра Овечкина по семейным обстоятельствам и «здоровьем близкого человека» вызвал из АХЛ нападающего Джо Снивли, сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

Снивли в текущем сезоне сыграл за «столичных» шесть матчей, в которых отметился результативной передачей. За клуб АХЛ «Херши Беарс» Джо провёл 13 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи.

Клуб из столицы США после 55 матчей набрал 62 очка и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Каролиной Харрикейнз» в ночь на 15 февраля в 3:00 мск.