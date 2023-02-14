Стало известно, кто заменит Овечкина в составе «Вашингтона» на матч с «Каролиной»
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«Вашингтон Кэпиталз» в связи с отсутствием Александра Овечкина по семейным обстоятельствам и «здоровьем близкого человека» вызвал из АХЛ нападающего Джо Снивли, сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».
Снивли в текущем сезоне сыграл за «столичных» шесть матчей, в которых отметился результативной передачей. За клуб АХЛ «Херши Беарс» Джо провёл 13 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи.
Клуб из столицы США после 55 матчей набрал 62 очка и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Каролиной Харрикейнз» в ночь на 15 февраля в 3:00 мск.
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