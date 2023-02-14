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«Каролина» выразила поддержку покинувшему расположение «Вашингтона» Овечкину

«Каролина» выразила поддержку покинувшему расположение «Вашингтона» Овечкину
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«Каролина Харрикейнз» в своём «твиттере» выразила поддержку покинувшему расположение «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Матч между клубами состоится в ночь на 15 февраля в 3:00 мск.

«Выражаем поддержку от имени клуба. Нет ничего важнее тех, кого мы любим. Мы желаем Алексу и его семье всего наилучшего», — сказано в сообщении «Каролины».

Напомним, сегодня стало известно, что в связи с семейными обстоятельствами и «здоровьем близкого человека» Овечкин был вынужден покинуть команду. Как сообщает Washington Hockey Now, сроки возвращения 37-летнего форварда неизвестны.

Отметим, что сейчас Овечкин — второй в списке лучших голеадоров в истории Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий за карьеру в Северной Америке забросил 812 шайб. 37-летнему капитану «Вашингтона» осталось забить 82 гола, чтобы догнать Уэйна Гретцки (894).

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