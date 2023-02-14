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Овечкин не вернётся в «Вашингтон» на этой неделе

Овечкин не вернётся в «Вашингтон» на этой неделе
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил, что российский нападающий Александр Овечкин, вероятнее всего, не вернётся в команду на этой неделе.

«По словам Лавиолетта, ожидается, что Овечкин не вернётся в команду на этой неделе», — написала в «Твиттере» журналистка Сэмми Сильбер.

«Лавиолетт не сказал многого об отсутствии Овечкина, но сказал, что желает Алексу и его родителям всего наилучшего», — написал в «Твиттере» журналист Тарик Эль-Башир.

Напомним, сегодня стало известно, что в связи с семейными обстоятельствами и «здоровьем близкого человека» Овечкин был вынужден покинуть команду.

Отметим, что сейчас Овечкин — второй в списке лучших голеадоров в истории Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий за карьеру в Северной Америке забросил 812 шайб. 37-летнему капитану «Вашингтона» осталось забить 82 гола, чтобы догнать Уэйна Гретцки (894).

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