«Он знает, как много для нас значит». Оши — об отсутствии Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал, что Александр Овечкин зашёл в раздевалку перед тем, как покинуть команду.

«Оши сказал, что Овечкин приходил сегодня утром, чтобы обратиться к команде. Александр дал команде возможность лично пожелать ему всего наилучшего и обнять его, а не просто отправить сообщение», — написал журналист Сэмми Сильбер в своём «твиттере».

«Ови знает, как много он для нас значит», — приводит слова Оши журналист.

Напомним, сегодня стало известно, что в связи с семейными обстоятельствами и «здоровьем близкого человека» Овечкин был вынужден покинуть команду.



Отметим, что сейчас Овечкин — второй в списке лучших голеадоров в истории Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий за карьеру в Северной Америке забросил 812 шайб. 37-летнему капитану «Вашингтона» осталось забить 82 гола, чтобы догнать Уэйна Гретцки (894).

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