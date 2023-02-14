18-летний сын Александра Ерёменко включён в заявку «Динамо» на матч со «Спартаком»

В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» на стадионе «Мегаспорт» принимает московское «Динамо». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

18-летний Максим Ерёменко заявлен вторым вратарём бело-голубых. Максим — сын экс-голкипера «Динамо», а ныне руководителя системы вратарей клуба Александра Ерёменко.

У Максима Ерёменко нет матчей в КХЛ. В нынешнем сезоне 18-летний голкипер провёл 12 матчей за МХК «Динамо», отражая в среднем 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,96.

Московское «Динамо» набрало 80 очков после 62 матчей и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче бело-голубые также сыграют со «Спартаком» 16 февраля.