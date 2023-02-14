18-летний сын Александра Ерёменко включён в заявку «Динамо» на матч со «Спартаком»

В эти минуты в Москве проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» на стадионе «Мегаспорт» принимает московское «Динамо». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.
18-летний Максим Ерёменко заявлен вторым вратарём бело-голубых. Максим — сын экс-голкипера «Динамо», а ныне руководителя системы вратарей клуба Александра Ерёменко.
У Максима Ерёменко нет матчей в КХЛ. В нынешнем сезоне 18-летний голкипер провёл 12 матчей за МХК «Динамо», отражая в среднем 92,5% бросков при коэффициенте надёжности 1,96.
Московское «Динамо» набрало 80 очков после 62 матчей и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче бело-голубые также сыграют со «Спартаком» 16 февраля.
- 14 февраля 2023
-
20:23
-
20:14
-
20:05
-
19:43
-
19:38
-
19:30
-
19:26
-
19:03
-
18:56
-
18:47
-
18:32
-
18:21
-
18:06
-
17:56
-
17:32
-
17:20
-
17:08
-
16:50
-
16:48
-
16:31
-
16:19
-
16:10
-
16:10
-
15:55
-
15:38
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:41
-
14:35
-
14:17
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:33