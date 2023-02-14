Защитник «Сибири» Мёрфи пытался снять перчатки с игрока «Торпедо», чтобы подраться

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимает на своём льду новосибирскую «Сибирь». После второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев.

В конце второй двадцатиминутки защитник «Сибири» Тревор Мёрфи пытался устроить драку с форвардом «Торпедо» Николаем Коваленко. Игрок сибиряков скинул перчатки и, не дождавшись того же от оппонента, попытался снять перчатки с Коваленко. Форвард хозяев отказался вступать в бой и указал на текущий счёт в матче.

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В итоге защитник сибиряков был удалён на две минуты за неспортивное поведение.

Тревор Мёрфи в текущем сезоне провёл 56 матчей, в которых набрал 43 (9+34) очка с 68 минутами штрафа.