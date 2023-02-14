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«Сибирь» отыгралась с 1:4, но уступила «Торпедо» в овертайме

«Сибирь» отыгралась с 1:4, но уступила «Торпедо» в овертайме
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В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали хозяева.

На седьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Сергей Гончарук с передачи Николая Коваленко. На девятой минуте периода преимущество хозяев удвоил Богдан Конюшков с передачи Василия Атанасова. На 12-й минуте размочил счёт Александр Шаров с передач Тейлора Бека и Валентина Пьянова. На 16-й минуте первого периода счёт 3:1 сделал Василий Атанасов с передач Сергея Гончарука и Глеба Иванова.

На 16-й минуте второго периода четвёртую шайбу хозяев забросил Сергей Гончарук с передач Максима Летунова и Николая Коваленко.

На восьмой минуте третьего периода счёт 4:2 сделал Тимур Ахияров с передач Александра Шарова и Владимира Бутузова. За две минуты до конца третьего периода сократил отставание до минимума Валентин Пьянов с передачи Александра Шарова. За 16 секунд до конца третьего периода счёт 4:4 сделал Тейлор Бек в формате «6х4».

В овертайме победу нижегородцам принёс бросок Максима Летунова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 4
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Гончарук (Коваленко) – 06:04 (5x5)   2:0 Конюшков (Атанасов, Гончарук) – 08:49 (5x5)   2:1 Шаров (Бек, Пьянов) – 11:01 (5x4)   3:1 Атанасов (Гончарук, Иванов) – 15:45 (5x5)   4:1 Гончарук (Летунов, Коваленко) – 35:19 (5x4)   4:2 Ахияров (Шаров, Бутузов) – 47:21 (5x5)   4:3 Пьянов (Шаров) – 58:00 (5x5)   4:4 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 59:45 (6x4)   5:4 Летунов (Фирстов, Гуска) – 64:00 (3x3)
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