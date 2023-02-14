«Сибирь» отыгралась с 1:4, но уступила «Торпедо» в овертайме

В Нижнем Новгороде завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимало на своём льду новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали хозяева.
На седьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Сергей Гончарук с передачи Николая Коваленко. На девятой минуте периода преимущество хозяев удвоил Богдан Конюшков с передачи Василия Атанасова. На 12-й минуте размочил счёт Александр Шаров с передач Тейлора Бека и Валентина Пьянова. На 16-й минуте первого периода счёт 3:1 сделал Василий Атанасов с передач Сергея Гончарука и Глеба Иванова.
На 16-й минуте второго периода четвёртую шайбу хозяев забросил Сергей Гончарук с передач Максима Летунова и Николая Коваленко.
На восьмой минуте третьего периода счёт 4:2 сделал Тимур Ахияров с передач Александра Шарова и Владимира Бутузова. За две минуты до конца третьего периода сократил отставание до минимума Валентин Пьянов с передачи Александра Шарова. За 16 секунд до конца третьего периода счёт 4:4 сделал Тейлор Бек в формате «6х4».
В овертайме победу нижегородцам принёс бросок Максима Летунова.
- 14 февраля 2023
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