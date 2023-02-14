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«Динамо» в третий раз в сезоне КХЛ обыграло «Спартак» в московском дерби

«Динамо» в третий раз в сезоне КХЛ обыграло «Спартак» в московском дерби
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» на стадионе «Мегаспорт» принимал московское «Динамо». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Рашевский с передачи Владислава Кодолы.

На 10-й минуте второго периода преимущество гостей удвоил Владислав Кодола с передач Якоба Лильи и Джордана Уила.

На 37-й секунде третьего периода размочил счёт Илья Талалуев с передач Фила Вароне и Шейна Принса. На 17-й минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Якоб Лилья с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила. Менее чем через минуту сократил отставание до минимума Фил Вароне с передач Шейна Принса и Александра Хохлачёва.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Рашевский (Кодола) – 08:06 (5x5)   0:2 Кодола (Лилья, Уил) – 29:05 (5x4)   1:2 Талалуев (Вароне, Принс) – 40:37 (5x4)   1:3 Лилья (Менелл, Уил) – 56:39 (5x4)   2:3 Вароне (Принс, Хохлачёв) – 57:18 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» и «Спартак» встретятся вновь. Встреча начнётся 16 февраля в 19:30 мск.

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