«Динамо» в третий раз в сезоне КХЛ обыграло «Спартак» в московском дерби

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» на стадионе «Мегаспорт» принимал московское «Динамо». Победу со счётом 3:2 одержали гости.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Рашевский с передачи Владислава Кодолы.

На 10-й минуте второго периода преимущество гостей удвоил Владислав Кодола с передач Якоба Лильи и Джордана Уила.

На 37-й секунде третьего периода размочил счёт Илья Талалуев с передач Фила Вароне и Шейна Принса. На 17-й минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Якоб Лилья с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила. Менее чем через минуту сократил отставание до минимума Фил Вароне с передач Шейна Принса и Александра Хохлачёва.

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В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» и «Спартак» встретятся вновь. Встреча начнётся 16 февраля в 19:30 мск.