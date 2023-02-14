«Динамо» в третий раз в сезоне КХЛ обыграло «Спартак» в московском дерби

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Спартак» на стадионе «Мегаспорт» принимал московское «Динамо». Победу со счётом 3:2 одержали гости.
На девятой минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Рашевский с передачи Владислава Кодолы.
На 10-й минуте второго периода преимущество гостей удвоил Владислав Кодола с передач Якоба Лильи и Джордана Уила.
На 37-й секунде третьего периода размочил счёт Илья Талалуев с передач Фила Вароне и Шейна Принса. На 17-й минуте третьего периода счёт 3:1 сделал Якоб Лилья с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила. Менее чем через минуту сократил отставание до минимума Фил Вароне с передач Шейна Принса и Александра Хохлачёва.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» и «Спартак» встретятся вновь. Встреча начнётся 16 февраля в 19:30 мск.
- 14 февраля 2023
-
21:52
-
21:50
-
21:31
-
21:29
-
20:40
-
20:23
-
20:14
-
20:05
-
19:43
-
19:38
-
19:30
-
19:26
-
19:03
-
18:56
-
18:47
-
18:32
-
18:21
-
18:06
-
17:56
-
17:32
-
17:20
-
17:08
-
16:50
-
16:48
-
16:31
-
16:19
-
16:10
-
16:10
-
15:55
-
15:38
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:41
-
14:35