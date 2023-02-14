Мартемьянов: не первый матч акцент в атаке у «Сибири» размазанный

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал об итогах матча с «Торпедо» (4:5 ОТ).
«Соперник очень активно начал, мы пропустили в меньшинстве. Вроде бы неплохо играли, но «Торпедо» было более настойчиво в завершении. Много бросали, и голы залетали нам, даже рикошет получился. Не первый матч акцент в атаке размазанный, собрались уже только к третьему периоду, когда счёт уже был очень серьёзный. Благодарен команде, что работали до конца, и очень положительный момент, что очко мы взяли.
В третьем периоде преимущество было на стороне «Сибири», в Новосибирске уже за полночь, как удалось разбудить команду? Это и для меня вопрос. Это внутреннее состояние ребят — часть команды была злая сама на себя. Попёрли вперёд, полезли атаковать, были заряжены, и пошли голы.
Согласен с тем, что в эпизодах со вторым и третьим голом были элементы витиеватого хоккея, который и принёс результат? Рискованные передачи пошли, обводки, но нам уже деваться некуда было, надо было что-то делать. Парни молодцы, сумели это сделать.
Почему взяли не самый очевидный тайм-аут, когда был проброс у соперника? У нас наша пятёрка со льда не уходила, им нужно было отдохнуть, а не сопернику. Вы прекрасно видели, что из шести человек трое на коленях стояли. Отдохнули, гол забили, значит, всё правильно сделали.
Третье поражение подряд? Я думаю, сегодня было больше положительных моментов. Хорошо, что вытянули эту игру в овертайм», — цитирует Мартемьянова сайт «Сибири».
В следующем матче клуб из Новосибирска сыграет в гостях со СКА 16 февраля.
- 14 февраля 2023
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