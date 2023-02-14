Ван Римсдайк — об Овечкине: потребуются огромные командные усилия, чтобы заполнить пустоту

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Тревор ван Римсдайк рассказал про отсутствие Александра Овечкина.

«Очевидно, что это будет тяжело всем нам, учитывая, что Овечкин привносит на лёд и вне его, он лидер этой команды. Он делает многое для нас, он заряжает нас своей физической игрой и, очевидно, забивает много важных голов. Потребуются огромные командные усилия, чтобы заполнить эту пустоту, насколько это возможно. Александр невероятный игрок и невероятный товарищ по команде», — приводит слова ван Римсдайка Washington Hockey Now.

Напомним, сегодня стало известно, что в связи с семейными обстоятельствами и «здоровьем близкого человека» Овечкин был вынужден покинуть команду. Он пропустит ближайший матч с «Каролиной Харрикейнз» (в ночь на 15 февраля в 3:00 мск), а также игру на открытом воздухе с «ураганами» в воскресенье, 19 февраля.