Главный тренер «Динамо» рассказал, чем остался доволен и недоволен после победы в дерби

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2).
«Не всё получилось в сегодняшней игре, но самое важное, на что мы настраивали игроков и на что настраивались сами, так это на то, чтобы добиться победы. Эту цель мы выполнили. Внутри коллектива у нас были ещё потусторонние цели, шлифовка определённых моментов, и не всё у нас получилось. В конце матча у нас была нервозность, не можем мы пока ещё играть солидно и чётко на протяжении всего матча с хорошим выполнением в атаке и в обороне.
Что именно проявилось в последние минуты – нервозность или уже расслабленность? Да нет, какая расслабленность. Люди тут работают. Естественно, игра – это игра, но всё равно они выполняют определённые вещи в определённых моментах, и должны их доделывать до конца. И это просто неправильные моменты.
Почему при счёте 3:2 выпустил на вбрасывание в своей зоне самую молодую тройку в команде? Отличный вопрос. На самом деле, если мы говорим про молодёжь, то вы же видите, что у нас постоянно она используется и в большинстве, и в меньшинстве, и вот в такие моменты. Потому что всё равно у нас молодая команда. Одна часть заключается в том, что надо давать им набираться опыта игры в такие ответственные отрезки перед плей-офф, потому что от взрослых игроков мы хорошо знаем, чего ожидать. А второе – накануне они у нас напропускали голов в такие ситуации, поэтому это был важный момент, чтобы они смогли переломить боязнь последних минут. Это надо было обязательно сегодня сделать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
После победы бело-голубые набрали 82 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
- 14 февраля 2023
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