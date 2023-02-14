Тренер «Спартака»: силы исправить ситуацию есть, но не хватает времени на перестройку

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин подвёл итог матча с московским «Динамо» (2:3).

«Все прекрасно понимали, что от сегодняшней игры зависел результат. Хорошо настраивались, и ребята выложились. Что-то не получилось, результат нас пока не устраивает. Силы исправить ситуацию есть, какие-то изменения мы делаем, но не хватает времени на перестройку. И ребята сами понимают, что мы начали играть в другой хоккей, но опять же не хватает времени. Мы стараемся внести новшества, сыграть где-то проще, где-то без обрезаний, которые были у нас раньше.

Не получается у нас в завершении атаки. Создаём много моментов, из каждого надо выжимать. Сегодня игра показала, что, создавая много моментов, мы просто не можем их реализовать. Это наша проблема по всему сезону вне зависимости от тренерского штаба – страдает реализация. Стали больше внимания уделять розыгрышу большинства, изменили тренировочный процесс. Но времени, повторюсь, на подготовку мало», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

После поражения красно-белые располагаются на девятой строчке в таблице Запада, имея в активе 60 очков.