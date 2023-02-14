В «Спартаке» прокомментировали смену капитана команды

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин после поражения от московского «Динамо» (2:3) рассказал о смене капитана красно-белых.

«Смена капитана команды? Приняли решение назначить капитаном Хохлачёва. Он лидер как на льду, так и в раздевалке. Претензий к Вишневскому нет, он также остаётся нашим лидером и продолжает оставаться ассистентом капитана. Но приняли такое решение.

К следующей игре с «Динамо» готовится Патрик Рыбар. Почему Филип Вароне настолько нестабильно играет по ходу сезона? На данный вопрос отвечу, что без комментариев», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» и «Спартак» встретятся вновь. Игра начнётся 16 февраля в 19:30 мск.