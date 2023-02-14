«Из «Северстали» уже написали». Владислав Кодола — после гола в ворота «Спартака»

Белорусский нападающий московского «Динамо» Владислав Кодола, на протяжении долгого времени выступавший в КХЛ за «Северсталь», прокомментировал свой гол в ворота «Спартака» (3:2).
«Своим голом сегодня одновременно помог минскому «Динамо» и «Северстали»? Из Череповца иногда списываюсь с ребятами, у них сейчас небольшая пауза, и пара человек уже написали мне после матча. А так больше особо никто не писал.
Если забиваю, то в основном броском в девятку? На самом деле, так просто у меня получается. Наверное, мне надо стараться больше под воротами где-то играть, учиться этому, подставлять и забивать, как говорят, мусорные голы. Но каждый раз всё по-разному случается. Надо продолжать работать.
Думаю, что Дима Рашевский сильно обрадовался голу в прошлом матче. Понятное дело, что он давно не забивал, и сейчас его прорвало, стало немного полегче. Дай бог, чтобы и дальше в плей-офф забивал. Снова вывел его на завершение передачей через половину площадки? Так просто случилось, что я сделал передачу и уже поехал на смену. Даже не понял, если честно, что он там забил. Даже не видел. Уже потом все подскочили, и было объявление, что я отдал передачу. Стало приятно», — передаёт слова Кодолы корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Владислав Кодола в текущем сезоне провёл 50 матчей, в которых набрал 17 (6+11) очков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
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