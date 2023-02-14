Уил: в Казани у нас было «зелёное дерби», а в «Динамо» кажется, что каждый матч — дерби

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил оценил победу в матче со «Спартаком» (3:2) и рассказал о принципиальности московских дерби.

«Сопернику необходимо было набирать два очка, чтобы оставаться в гонке за плей-офф, но мы провели хороший матч. В принципе, у каждой нашей тройки получалось создавать опасные моменты, что-то получилось реализовать, что-то нет.

На протяжении всей моей карьеры получается так, что я набираю очки больше за счёт передач, чем за счёт голов. Это зависит как от конкретной игровой ситуации на льду, так и от того, с какими ребятами я играю в тройке. В целом мне нравится, когда идёт быстрый перепас, когда шайба активно доставляется друг другу. Мне нравится вот такой стиль игры.

Успел ли я прочувствовать принципиальность московских дерби в первый сезон в этом городе? О да. Я чувствую такую принципиальность, это очень интересные матчи. Когда я в прошлом сезоне играл за «Ак Барс», то в Казани у нас тоже было «зелёное дерби», а здесь кажется, что каждый матч – дерби. Много игр с повышенным градусом соперничества. Это не только матчи в Москве, но и в том же Санкт-Петербурге.

Несколько команд вверху таблицы близки к нам. Мы можем с ними играть. Как с «Торпедо» и с «Локомотивом», так и с ЦСКА. Главное, подтянуть некоторые элементы и всем быть здоровыми», — передаёт слова Уила корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Джордан Уил за 58 матчей текущего сезона набрал 39 (12+27) очков.