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Форвард «Спартака» Талалуев: «Динамо» — вязкая команда. Сама не играет и другим не даёт

Форвард «Спартака» Талалуев: «Динамо» — вязкая команда. Сама не играет и другим не даёт
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Нападающий московского «Спартака» Илья Талалуев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3).

«Мы бьёмся, стараемся, но не везёт. Шайбы нам залетают странные, пытаемся отыграться, а когда отыгрываемся, даём шансы сопернику. «Динамо» — вязкая команда. Сама не играет и не даёт другим играть в хоккей. У них очень хорошо действуют защитники, из-за этого мало моментов. Сейчас на горячую голову не будем делать выводы в преддверии следующего матча с «Динамо». Поменяем несколько моментов. Есть эпизоды, когда проигрываем сопернику на входе в зону. Есть и психологический момент. Ощущаем небольшое давление, но пока у нас просто не получается игра», — приводит слова Талалуева «РИА Новости».

В следующем матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» и «Спартак» встретятся вновь. Игра начнётся 16 февраля в 19:30 мск.

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