«Самое главное — это семья, верно?» Бекстрём — об отъезде Овечкина в Россию

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о ситуации с форвардом Александром Овечкиным. Капитану «столичных» в срочном порядке пришлось вернуться в Россию из-за проблем со здоровьем у члена его семьи.

«Прежде всего, самое главное — это семья, верно?

Мы все в курсе ситуации. Мы находимся в трудном положении, соперники побеждают, поэтому мы тоже должны это делать. Мы должны помочь друг другу и убедиться, что мы действительно начинаем играть как команда», — приводит слова Бекстрёма The Athletic.

Напомним, вчера, 14 февраля, стало известно, что в связи с семейными обстоятельствами и «здоровьем близкого человека» Овечкин был вынужден покинуть команду.



Отметим, что сейчас Овечкин — второй в списке лучших голеадоров в истории Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий за карьеру в Северной Америке забросил 812 шайб. 37-летнему капитану «Вашингтона» осталось забить 82 гола, чтобы догнать Уэйна Гретцки (894).