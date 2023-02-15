Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Вашингтона»: сейчас наши мысли только о семье Овечкиных

Нападающий «Вашингтона»: сейчас наши мысли только о семье Овечкиных
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался о ситуации с российским одноклубником Александром Овечкиным. Капитану «столичных» в срочном порядке пришлось вернуться в Россию из-за проблем со здоровьем у члена его семьи.

«Надеюсь, Ови знает, как сильно мы поддерживаем его, знает всё, в чём он нуждается. Сейчас наши мысли только о семье Овечкиных.

Это совсем другая ситуация, когда вы теряете любого игрока из-за травмы, а не из-за семейных обстоятельств. Особенно важного человека, который принёс большой успех не только организации, но и отдельным людям в команде — я определённо являюсь одним из них. В такие моменты ты играешь немного усерднее», — приводит слова Оши The Athletic.

Напомним, вчера, 14 февраля, стало известно, что в связи с семейными обстоятельствами и «здоровьем близкого человека» Овечкин был вынужден покинуть команду.

Новость по теме
Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал ситуацию с отъездом Овечкина в Россию
«Здоровье близкого человека». Овечкин экстренно покинул «Вашингтон» на неопределённый срок «Здоровье близкого человека». Овечкин экстренно покинул «Вашингтон» на неопределённый срок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023