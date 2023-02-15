Нападающий «Вашингтона»: сейчас наши мысли только о семье Овечкиных

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался о ситуации с российским одноклубником Александром Овечкиным. Капитану «столичных» в срочном порядке пришлось вернуться в Россию из-за проблем со здоровьем у члена его семьи.

«Надеюсь, Ови знает, как сильно мы поддерживаем его, знает всё, в чём он нуждается. Сейчас наши мысли только о семье Овечкиных.

Это совсем другая ситуация, когда вы теряете любого игрока из-за травмы, а не из-за семейных обстоятельств. Особенно важного человека, который принёс большой успех не только организации, но и отдельным людям в команде — я определённо являюсь одним из них. В такие моменты ты играешь немного усерднее», — приводит слова Оши The Athletic.

Напомним, вчера, 14 февраля, стало известно, что в связи с семейными обстоятельствами и «здоровьем близкого человека» Овечкин был вынужден покинуть команду.