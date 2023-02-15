Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Судьи не засчитали гол «Вашингтона» в ворота «Каролины» при счёте 2:3. Видео

Судьи не засчитали гол «Вашингтона» в ворота «Каролины» при счёте 2:3. Видео
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В одном из эпизодов игры гол хозяев не был засчитан. При счёте 3:2 в пользу гостей судьи внимательно посмотрели повторы и в конечном итоге отменили гол «Вашингтона», который мог бы обеспечить команде выход в овертайм.

ВИДЕО

На 16-й минуте матча Брент Бёрнс открыл счёт голам. Джордан Стаал и Джордан Мартинук отдали по одной голевой передаче. На 20-й минуте игры Ти Джей Оши сравнял счёт. Джо Снивли, которого вызывали из АХЛ вместо российского нападающего Александра Овечкина, отдал голевой пас.

На 23-й минуте гости вышли вновь вперёд после гола Пола Штястны. Кэлвин де Хаан и Стефан Ноэсен ассистировали ему. На 27-й минуте Снивли забил и сам. Тревор ван Римсдайк отдал ему голевой пас. Но на 32-й минуте Ноэсен решил исход матча. Брэди Шей и Теуво Терявяйнен отдали по одной голевой передаче.

«Здоровье близкого человека». Овечкин экстренно покинул «Вашингтон» на неопределённый срок «Здоровье близкого человека». Овечкин экстренно покинул «Вашингтон» на неопределённый срок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023